Her şeyi konuştular 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü törenleni için gittiği Fransa’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’nda verdiği akşam yemeğinde gerçekleşti. Macron’un liderler için verdiği akşam yemeğinde Erdoğan ve Trump yan yana oturdu. İkilinin masada samimi bir sohbet gerçekleştirdiği gözlendi. İki liderin karşında Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel oturdu.

KAŞIKÇI, PKK VE FETÖ

İki liderin Kaşıkçı cinayetini değerlendirdiğini Beyaz Saray kaynakları açıkladı, ancak ayrıntı verilmedi. Erdoğan, Paris’e gitmeden önce yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili ‘tape’lerin ilgili ülkelerle paylaşıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ‘paylaşma’nın, ses kaydı dinletme ve bilgilendirme şeklinde olduğunu belirttiler. Erdoğan’ın, Trump’la ayrıca Münbiç‘te Türk ve Amerkan askerlerinin ortak devriyeye başlaması, ABD’nin terör örgütü PKK’nın elebaşları icin para ödülü koyması gibi nispeten olumlu gelişmeler ile ABD’nin terör örgütü YPG’ye desteği ve terör örgütü FETÖ’nün elebaşına ilişkin herhangi bir adım atılmamış olmasını da görüştüğü öğrenildi.

RIZA ZARRAB DAVASI

Yemekte Halkbank konusu da gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere New York’taki Rıza Zarrab davası, Zarrab’ın ‘işbirlikçi tanık’ olmasından sonra Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın tutuklanmasıyla sonuçlanmış; ayrıca Halkbank için ikinci bir davanın gündeme gelebileceği öne sürülmüştü. Zarrab davası nda Halkbank en düşük bir ceza alabileceği iddiaları medyaya yansımıştı. Ancak doğrudan Halkbank’ı hedef alan yeni bir davanın açılması ise beklenmiyor. ABD Başkanı’nın, ‘açılmasına gerek yok’ diyerek, olası bir soruşturmayı başlatmama yetkisi bulunuyor.

1 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Erdoğan ve Trump’ın yan yana oturduğu yemek 1 saatten uzun sürdü. Sohbet sırasında Erdoğan en çok Trump’la konuşurken, zaman zaman Macron, Merkel ve diğer liderler de sohbete katıldı. Erdoğan ve Trump, 17 gün sonra 29 Kasım’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşecek olan G 20 liderler zirvesinde yeniden bir araya gelecek. Zirvede Erdoğan ve Trump’ın baş başa görüşmesi bekleniyor.