Her şeyi konuştular
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’nun verdiği akşam yemeğinde yan yana oturdu, iki ülke arasındaki tüm konuları konuştu.
- MUSTAFA KARTOĞLU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren ateşkesin 100. yıldönümü törenleni için gittiği Fransa’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’nda verdiği akşam yemeğinde gerçekleşti. Macron’un liderler için verdiği akşam yemeğinde Erdoğan ve Trump yan yana oturdu. İkilinin masada samimi bir sohbet gerçekleştirdiği gözlendi. İki liderin karşında Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel oturdu.
KAŞIKÇI, PKK VE FETÖ
İki liderin Kaşıkçı cinayetini değerlendirdiğini Beyaz Saray kaynakları açıkladı, ancak ayrıntı verilmedi. Erdoğan, Paris’e gitmeden önce yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili ‘tape’lerin ilgili ülkelerle paylaşıldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ‘paylaşma’nın, ses kaydı dinletme ve bilgilendirme şeklinde olduğunu belirttiler. Erdoğan’ın, Trump’la ayrıca Münbiç‘te Türk ve Amerkan askerlerinin ortak devriyeye başlaması, ABD’nin terör örgütü PKK’nın elebaşları icin para ödülü koyması gibi nispeten olumlu gelişmeler ile ABD’nin terör örgütü YPG’ye desteği ve terör örgütü FETÖ’nün elebaşına ilişkin herhangi bir adım atılmamış olmasını da görüştüğü öğrenildi.
RIZA ZARRAB DAVASI
Yemekte Halkbank konusu da gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere New York’taki Rıza Zarrab davası, Zarrab’ın ‘işbirlikçi tanık’ olmasından sonra Halkbank eski Genel Müdürü Hakan Atilla’nın tutuklanmasıyla sonuçlanmış; ayrıca Halkbank için ikinci bir davanın gündeme gelebileceği öne sürülmüştü. Zarrab davası nda Halkbank en düşük bir ceza alabileceği iddiaları medyaya yansımıştı. Ancak doğrudan Halkbank’ı hedef alan yeni bir davanın açılması ise beklenmiyor. ABD Başkanı’nın, ‘açılmasına gerek yok’ diyerek, olası bir soruşturmayı başlatmama yetkisi bulunuyor.
1 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ
Erdoğan ve Trump’ın yan yana oturduğu yemek 1 saatten uzun sürdü. Sohbet sırasında Erdoğan en çok Trump’la konuşurken, zaman zaman Macron, Merkel ve diğer liderler de sohbete katıldı. Erdoğan ve Trump, 17 gün sonra 29 Kasım’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te gerçekleşecek olan G 20 liderler zirvesinde yeniden bir araya gelecek. Zirvede Erdoğan ve Trump’ın baş başa görüşmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıl dönümü için geldiği Fransa’da Picasso Beu Et Rose Müzesi’nde düzenlenen yemeğe eşi Emine Erdoğan ile birlikte el ele tutuşarak geldi.
Erdoğan, Macron, Putin, Merkel ve Katar Emiri ile görüştü
Başkan Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron ile sohbet etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile samimi bir şekilde sohbet eden Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Rus Lider Putin ile de bir görüşme yaptı. Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ve eşi Lulu Quintana De Gurria ile de bir süre görüştü. Başkan Erdoğan, daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Libya Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Başbakanı Fayez al-Sarraj, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.
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