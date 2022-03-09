Herzog'u Türkiye'ye getirecek uçağın üzerine dikkat çeken mesaj

Star Gazetesi 9 Mart 2022 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:17

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün başlayacak Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ilişkileri "sıfırlayarak" yeni bir sayfa açmaya çalışacağını ancak, bunun "karşılıklı eylemlerle ve ülkeler arasındaki saygıyla" olacağını vurgulayan Herzog, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler her iki ülke ve tüm bölge için önemlidir. Her şeyde hemfikir olmayacağız, ilişkilerimizin bilinen iniş çıkışları var ve basit anlar değil ama, yeniden ilişkileri başlatmaya ve dikkatlice inşa etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UÇAĞA 3 DİLDE MESAJ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Türkiye'ye getirecek uçağının üzerinde, 3 dilde yazılan mesaj dikkatlerden kaçmadı.

Uçağında gövdesinde, İngilizce, İbranice ve Türkçe, 'Gelecekte barış ve iş birliği' ifadeleri yer aldı.

Herzog'un bugünkü ziyareti sırasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.