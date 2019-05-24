'Hocamızın hikayesi aslında zafer hikayesidir'

Erdoğan şunları söyledi: “İslam ümmeti açısından hocamızın hikayesi aslında bizim dramımızdı. Aynı zamanda Cumhuriyet’i cumhura yar etmeyecek düzeyde cumhuru ile inatlaşan, kendi karanlığını aydınlık sanan bir yüzleşme hikayesiydi. Onun için üçüncü yönü de hocamızın, hayat hikayesinin sanıyorum bu kesimlerin kendi karanlıklarıyla yüzleşmesi, kendini aydın zannedenlerin bu ülkeyi ne kadar yıllar boyunca oyaladığının anlaşılması ve bununla hesaplaşılması gerçeğidir sanıyorum.”