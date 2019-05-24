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'Hocamızın hikayesi aslında zafer hikayesidir'

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Hocamızın aramızdan ayrılışı elbette bir dramdır. Kendisi açısından bir film çekilseydi onun hikayesi aslında bir zafer hikayesidir” dedi.

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Erdoğan şunları söyledi: “İslam ümmeti açısından hocamızın hikayesi aslında bizim dramımızdı. Aynı zamanda Cumhuriyet’i cumhura yar etmeyecek düzeyde cumhuru ile inatlaşan, kendi karanlığını aydınlık sanan bir yüzleşme hikayesiydi. Onun için üçüncü yönü de hocamızın, hayat hikayesinin sanıyorum bu kesimlerin kendi karanlıklarıyla yüzleşmesi, kendini aydın zannedenlerin bu ülkeyi ne kadar yıllar boyunca oyaladığının anlaşılması ve bununla hesaplaşılması gerçeğidir sanıyorum.”    

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