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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir

Batman'da AK Parti milletvekili adaylarının seçim ofisini ziyaret eden Yapıcıoğlu, 'Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir. Çünkü memleketin en ciddi, en köklü, en can yakıcı sorunları bu zihniyetin ürünüdür. Bu sorunları oluşturan zihniyet, sorunları çözemez diye düşünüyoruz.' dedi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 19:19 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir
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Seçim çalışmaları kapsamında Batman'da gelen Yapıcıoğlu, mahalle muhtarları ile buluştu.

Ardından AK Parti milletvekili adaylarının seçim ofisini ziyaret eden Yapıcıoğlu, burada 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin yapılacağını anlattı.

İkinci yüzyıla girerken bir yol kazası yaşamamak ve Türkiye'nin daha ileri bir noktaya taşınması için son ana kadar yoğun çalışma yürütülmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün kardeşlerimize, bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; ikinci yüzyılda bir yol kazası yaşamamak ve hep birlikte memleketimizi daha ileri bir noktaya taşımak ve milletimizin şu ana kadar çözülemeyen sorunlarını da hızlı bir şekilde çözmek ve daha müreffeh bir toplum oluşturmak için elbirliğiyle çalışacağız ve seçim gününe kadar çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Türkiye'nin çözülemeyen sorunlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde çözüldüğünü aktaran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemelidir. Çünkü memleketin en ciddi, en köklü, en can yakıcı sorunları bu zihniyetin ürünüdür. Bu sorunları oluşturan zihniyet, sorunları çözemez diye düşünüyoruz. Bu zihniyetin oluşturduğu sorunların çözümü noktasında çok güçlü ve cesur adımlar atan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ya da halk arasında söylenen adıyla Başkanlık Sisteminde ikinci dönemini tamamlaması çok çok önemlidir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve seçimi ilk turda bitireceğiz. Batman'da milletvekili seçimlerinde de hedef en az 5'in 3'ünü almak. İnşallah bu konuda da çabalarımızı yoğunlaştıracağız."

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