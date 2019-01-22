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Hulusi Akar: Temizledikçe güçleniyoruz 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’ndaki törene katıldı.

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Burada bir konuşma yapan Bakan Akar “Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamak ve TSK’nın bir mensubu olmak, 21. yüzyılda subay, astsubay, komutan ve asker olmak için gençlerimizi sınavlara davet ediyoruz, kendilerini bekliyoruz” dedi. 

YPG-PKK AYNI ŞEY 

“PKK’nın YPG’den bir farkı yok. Bunun çok iyi bilinmesi lazım, PKK eşittir YPG, bunun hiçbir tartışması yok. Bunun ispatı, resimleri, bilgileri, belgeleri her yerde. Çok açık, anlamak isteyen herkesin çok kolaylıkla anlayabileceği bir gerçek” diyen Akar, konuşmasına şu sözlerle devam etti: İçimizdeki hainler temizlendikçe sayısal azalma olmakla birlikte çok daha güçlendiğimizi bir sürü faaliyette yaşayarak gördük. Şimdi aramıza katılan genç ve iyi yetişmiş personelle önümüzdeki günlerde çok daha güçlü olacağımızı şimdiden söylemek yanlış olmayacaktır.  FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı Harekatı’nı yaptık. 3 binden fazla DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı’nın gerçekleştirildik. Afrin’deki YPG’li PKK’lılar da bulundukları çukurlara gömülmüşlerdir. Orada 4 bin 500’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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