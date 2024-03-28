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Politika

İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişi başlayacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, '1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak.' dedi.

AA28 Mart 2024 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişi başlayacak
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Kurum, Beyoğlu'nda seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Okmeydanı'nda vatandaşlara seslenen Kurum, "İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız, sizlerle birlikte yol yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını vurgulayan Kurum, "Okmeydanı'nın yarınları için bu mücadeleyi başlattık. 1 Nisan sabahı İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Okmeydanı'nda, her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul'umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız." diye konuştu.

Kurum, İstanbul için durmadan çalışacaklarının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sözünü tutan adamlarız, biz sağlam adamlarız. Bu sağlam adamlar 1 Nisan'da gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak. Hepinizi çok seviyoruz. 3 gün sonra inşallah çok güzel bir bayramı hep birlikte yaşayacağız."

  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • İBB Başkan adayı Kurum
  • murat kurum

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