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  • İBB Başkan Adayı Kurum, ''Aybüke: Öğretmen Oldum Ben'' filminin gösterimine katıldı:
Politika

İBB Başkan Adayı Kurum, ''Aybüke: Öğretmen Oldum Ben'' filminin gösterimine katıldı:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 'Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı.' dedi.

AA21 Ocak 2024 Pazar 21:38 - Güncelleme:
İBB Başkan Adayı Kurum, ''Aybüke: Öğretmen Oldum Ben'' filminin gösterimine katıldı:
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Kurum, Bağcılar Belediyesince, belediye binasının konferans salonunda düzenlenen, Batman'da 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin gösterimine katıldı.

Murat Kurum, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, "Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda, her kütüphanede, her okulda, her öğrencimizde 85 milyon kardeşimizde hatıraları, anıları, verdiği mücadele kaldı. Şehitlerimiz sayesinde bizler buralardayız." diye konuştu.

Türkiye'nin her bir karış toprağı için mücadele etmeye devam edileceğini dile getiren Kurum, "Öğretmenlerimizi şehit eden PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Biz, gençlerimize yürekten inanıyoruz"

Kurum, gençlere en iyi eğitimleri alıp kendilerini en iyi şekilde yetiştirme tavsiyesinde bulundu.

"Aybükelerimiz için, Aybüke'nin annesi için, tüm şehitlerimizin anneleri, babaları için mücadelenizi sonuna kadar verin" diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için hep birlikte mücadelenizi sonuna kadar verin. En iyi eğitimleri alın, en iyi alanlarda kendinizi yetiştirin. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine sizler çıkaracaksınız. Biz, gençlerimize yürekten inanıyoruz ve gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

Filmin yapımcısı İsmail Demir, konuşmalarının ardından Murat Kurum'a çiçek takdim etti.

Gençlerin, Kurum'la fotoğraf çektirdiği programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Şahin ile bazı vatandaşlar katıldı.

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