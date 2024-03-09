İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2024 Cumartesi / 29 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İBB Başkan adayı Kurum: Bu çileyi görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor
Politika

İBB Başkan adayı Kurum: Bu çileyi görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentin ulaşım problemleri hakkında, 'İstanbulluların bu çilesini görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanma sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar.' dedi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: Bu çileyi görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor
ABONE OL

Esenler Meydanı'ndaki mitingde konuşan Kurum, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin İstanbul'da çakılı çivisi olmadığını, kenti afetlere hazırlamak için Esenler'de tek bir proje başlatmadığını söyledi.

İstanbul'un kaynaklarının boşa harcandığının altını çizen Kurum, "İnşallah fişi 31 Mart akşamı çekeceğiz." dedi.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin milletin aklıyla alay ederek aynı deprem planını 3 kez yayınladığını belirterek, "Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler." diye konuştu.

Kentin ulaşım problemlerine değinen Kurum, "Dün bir kez daha gördüm. Emin olun şuradaki izdiham kadar metro kuyruğunda izdiham var. Şuradaki kalabalık kadar metrobüs durağında kalabalık var. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi artık bu milleti yaya trafiğine reva gördüler. Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi, diyorlar." ifadesini kullandı.

'BUNLARIN HİÇ YÜZÜ KIZARMIYOR'

Kurum, Zincirlikuyu, Zeytinburnu ve Şirinevler'deki yaya üst geçitlerinin halinin ortada olduğunu dile getirerek, "İstanbulluların bu çilesini görünce bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanma sıkılma da yok. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "sıfırdan başlayıp temelini attım" dediği Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı'nın başlama tarihinin 21 Ağustos 2017 olduğunu belirten Kurum, Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı ile Göztepe-Ataşehir Metro Hattı'nın başlama tarihlerinin ise 28 Nisan 2017 olduğunu kaydetti.

İstanbul'un trafik sorununun çözülmeme nedeninin ihmalkarlıktan kaynaklandığını vurgulayan Kurum, ilçede Nostaljik Tramvay Projesi'ni başlatacaklarını, millet bahçesi ile altı otopark olan yeni ve modern bir nikah salonu yapacaklarını, çocuk köyü ile Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edeceklerini anlattı.

Mitinge, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, milletvekilleri ve parti ilçe temsilcileri katıldı.

  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • İBB Başkan adayı Kurum
  • Cumhur ittifakı adayı kurum
  • ekrem imamoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.