İBB Başkan adayı Kurum: Bu müsilajı görmek istemiyorsak hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız lazım

Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." diye konuştu.

Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

- "HEM OLTA BALIKÇILIĞI İÇİN HEM MARMARA'MIZ İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"



Göreve gelir gelmez Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı temizlemek için çalışacaklarını dile getiren Kurum, buraların eskisinden daha güzel olacağını kaydetti.

Kurum, İstanbullularla hep birlikte çalışacaklarına dikkati çekerek, "Şu güzellikleri doyasıya yaşayabilmemiz için çalışmamız, temiz tutmamız lazım. İnşallah, bunu 1 Nisan sabahı Sarıyer'de Hüseyin (Coşkun) Başkan ile yapacağız. Büyükşehir'le buraya her türlü desteği vereceğiz. Hem olta balıkçılığı için hem Marmara'mız için omuz omuza çalışacağız." dedi.

Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını anlatan Kurum, balıkçıların malzemelerini buraya koyabileceğini söyledi.

Murat Kurum, "Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep bize çok geldi. İnşallah 1 Nisan'dan sonra beraber yapacağız." diye konuştu.

Bu sırada oltayla balık tutan bir balıkçı ise "Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul'u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra balık tutan diğer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.