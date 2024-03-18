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Politika

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu çok daha huzurlu bir şehir haline getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'İstanbul'umuzu da her zamankinden çok daha güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz.' dedi.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 21:41 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu çok daha huzurlu bir şehir haline getireceğiz
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Kurum, İçişleri Bakanlığınca, Şişli'deki bir otelde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehit aileleriyle iftar programına katıldı.

Burada konuşan Kurum, 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

İstiklal şehitlerinin rüyası ve hedefinin istiklal ve istikbal olduğunu vurgulayan Kurum, "Tüm şehitlerimizin rüyası, annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının, hülasa ait oldukları bu milletin daha huzurlu, daha güvenli bir geleceğe kavuşmasıydı. Bu aziz vatan toprakları üzerinde çok daha parlak bir geleceği inşa edelim, başımızı yastığa güvenle koyalım istediler. Şehitlerimizin rüyası bizim rüyamız, şehitlerimizin hayalleri bizim hayallerimizdir." diye konuştu.

Kurum, şehitlere borçları olduğunu dile getirerek, "O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek, her bir şehrimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır. Bizler de bu anlayışla ülkemizi, şehirlerimizi, bize yaraşır şekilde, daha mutlu yarınlara taşımak için çalışıyor, çabalıyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra İstanbul'umuzu da her zamankinden çok daha güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "1 NİSAN SABAHI SADECE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacaklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu aziz şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz, Fırat'ın kenarındaki koyunun hakkını düşünen Hz. Ömer'in hassasiyetiyle 'Sadece İstanbul' için çalışacağız. Varsın birileri İstanbul'u nimet saysın, biz emanet bileceğiz. Varsın birileri İstanbulluya hizmeti şahsi istikbaline rampa yapsın, biz 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Varsın birileri İstanbullunun parasıyla parti dizayn etsin, biz İstanbul'un parasıyla İstanbul'un yarınları için koşacağız. Biz 1 Nisan sabahı sadece İstanbul için, İstanbullu için, bu aziz şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Gönülleri fethedeceğiz, sosyal belediyeciliği anlatacağız. Gönül belediyeciliğini yüreklere işleyeceğiz. Gerçek belediyeciliği kalplere dokuyacağız."

1 Nisan sabahı yepyeni bir İstanbul için geleceği selamlayacaklarını dile getiren Kurum, bunu salondakilerle beraber başaracaklarını kaydetti.

Kurum, milletin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda 31 Mart gecesi fetret dönemini bitireceklerini sözlerine ekledi.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve şehit aileleri katıldı.

  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • İBB Başkan adayı Kurum
  • murat kurum

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