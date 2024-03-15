Öğrencilerin daveti üzerine İstanbul Üniversitesinde (İÜ) düzenlenen iftar programına katılan Kurum, bu üniversitenin fetihle aynı yaşta olduğunu söyledi.

Kurum, "Bu bilim yuvasını Fatih Sultan Mehmet kurdu. Onun önderliğinde bu kurum, yüzyıllar boyunca ilmin, bilimsel gayretin kutup yıldızı oldu. Yani sizler bu ülkede yaşayan her gencimizin hayallerini süsleyen bir okulun mensuplarısınız ve İstanbul Üniversitesi markasının verdiği güvenle, iş ve aile hayatına atılmak için hazırlanıyorsunuz. Bir ağabeyiniz olarak sizlere şunu söylemek istiyorum; Üniversiteye girerken de mezun olduğunuzda da Beyazıt kapısının altından geçeceksiniz. Kapının bir yanında 'Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.', diğer yanında ise 'Seni kıymetli bir zaferle destekledik.' ayeti yazıyor. 21. yüzyılın fetihleri artık ilimle, bilimle gerçekleşmektedir ve ben inanıyorum ki bu yüzyılın, Türkiye Yüzyılı'nın fatihleri gençlerimiz olacak." diye konuştu.

İstanbul'da üniversite eğitimi almanın iki diplomaya sahip olmak anlamına geldiğini aktaran Kurum, "Birincisi akademik eğitimin getirdiği diplomadır, ikincisi bu kutlu şehrin size kattığı tecrübelerdir. Bu şehri gençlerimiz için ilmin kapısı, umudun anahtarı, başarıların merkezi haline getirmekte kararlıyız." dedi.

Kurum, gençlere yönelik projelerini şöyle sıraladı:

"Kendi işinizi kurmanız, okul hayatınızda özgürce hareket edebilmeniz için gerekli tüm destekleri sunacağız. Tüm üniversite öğrencilerimize bu yıl 10 bin lira olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği vereceğiz. Sizlere ulaşımda öğrenci tarifesine ek yüzde 40 daha indirim yapacağız. Belediyemizin kültür, sosyal ve spor tesisleri yüzde 50'ye varan indirimlerle emrinizde olacak. Memleketinize giderken yılda iki kez otobüs biletinizin yarısını ödeyeceğiz. Öğrenci evinde kalan kardeşlerimiz için aylık 25 metreküp doğal gaz desteğini İstanbul'da okuyan her bir öğrenci evine vereceğiz. Bu şehirde yuva kurmak da zor olmayacak. 50 bin liralık maddi destekle yeni evlenecek genç kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Diyetisyenleriyle, danışmanlarıyla, öğrenci koçları ve kütüphaneleriyle 'Mekanİstanbul'ları hizmete alacağız. 'Kitaphane'leri ve 'kitap-kafe'leri 39 ilçemizde süratle açacağız. 'İBB BİKAHVE' uygulamamızla üniversite yakınları ve toplu kullanım alanlarında sizlere kahve hizmeti sunacağız. Sizi kahvesiz bırakmayacağız."

Murat Kurum, gençlerin yönetimde söz ve hak sahibi olabilmesi için Gençlik Meclislerini işler hale getireceklerini belirtti.

Gençlerin çözüm önerilerinin kendi projelerine dahil edildiğini aktaran Kurum, "Şimdi biz bu güçlü iletişimi, 'Projem İstanbul' uygulamamızla bir adım daha öteye taşıyoruz, sizin 'İstanbul Araştırmaları'nızı ayni ve nakdi imkanlarımızla sahipleniyoruz. Göreve geldiğimizde sizin üretime ve istihdama katkı vermenizi çok önemsiyoruz. Bunun için de ilk işinizin sermayesini biz veriyoruz. İlk işini kuracak 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği verecek ve üretime, istihdama katkınıza destek olacağız." diye konuştu.

Kurum, "Dijital İstanbul" çatısı altında da hem afet yönetimi hem de İstanbul trafiğindeki otobüslerin, metrobüslerin navigasyon uygulamalarını, taksi uygulamalarını birleştireceklerini söyledi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIMLA İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇECEĞİZ'

Kentsel dönüşüm ve ulaşımla ilgili sorunları çözmek için hemen harekete geçeceklerinin altını çizen Kurum, şöyle konuştu:

"Birçoğunuz buraya farklı ilçelerden, mahallelerden geliyorsunuz. Hani sokağınızda yanından geçmeye çekindiğiniz sağlıksız, güven vermeyen, eskimiş konutlarımız var ya işte onların çoğu bir dahaki ramazan ayına kadar yani 1 yıl sonra artık sokağınızda olmayacak. Onların yerinde afetlere karşı dirençli 130 bin yeni konutumuzu göreceksiniz. 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Şu an 340 kilometre olan metroyu 5 yılda 650 kilometreye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de bilim insanlarımızla, teknik arkadaşlarımızla, liyakatli kadrolarımızla İstanbul'un trafiğini de çile olmaktan çıkarıyor olacağız."

Kurum, gençlere davette bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizleri geleceğiniz ve kariyeriniz için önemli olacağına inandığım bir programa davet etmek istiyorum, 16 Mart saat 13.00'te, İstanbul'un tüm gençlerini 'Türkiye'nin En Büyük Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Üssü'nün tanıtım toplantısına, Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Yarın burada çok güzel sürprizlerimiz olacak. Gençliğimizin, İstanbul'umuzun geleceği adına birçok yeni müjdemizi, projemizi sizlere açıklayacağız. Orası bir girişimcilik merkezi, bir teknoloji merkezi, teknoparklar olarak tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya hizmet edecek bir bilim yuvası olacak. Açılışı ilgili bakanlarımızın, bu konuda bilim yapmış, üretim yapmış kıymetli iş insanlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. İstanbul'un gençliğine çok önemsediğimiz bir projeyi yarın armağan ediyor olacağız."