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Politika

İBB Başkan adayı Kurum: Yarı zamanlı Belediye Başkanının tek bir metro ihalesi yok

AK PARTİ İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Mevcut CHP'li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerini, temelini ben attım, sıfırdan yaptı diye yalan söylüyor. Ve buradan, Çekmeköy'den bir kez daha söylüyorum. Bu yarı zamanlı Belediye başkanının son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur' dedi.

DHA17 Mart 2024 Pazar 17:23 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: Yarı zamanlı Belediye Başkanının tek bir metro ihalesi yok
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AK PARTİ İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan, Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Kurum, "Yaklaşık 8-9 ay önce gelip buranın temelini atmak bana nasip olmuştu. O zaman, Mayıs seçimlerinden önce buraya geldik ve temelimizi o zaman karayolları genel müdürlüğümüzle ve ulaştırma bakanlığımızla birlikte atmış '8-9 ay sonra da buranın açılışını gerçekleştireceğiz' demiştik. Seçim yatırımı yapıyorlar dediler. Başlarlar ama bitirmezler dediler. Çekmeköy'ün az ilerisinde başlanmış ama İBB tarafından adım atılmamış işler var. Dediler ki, 'İşte sizde temel atacaksınız ama bu işi yapamazsınız' ne oldu? İşte 8-9 ay önce Çekmeköy'de attığımız temelin açılışını gerçekleştiriyoruz. Demek ki işi bilenlerle çalışırsan bu işler biter" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZ ARTIK TRAFİK ÇİLESİYLE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR"

Kurum, "Ne yazık ki, İstanbul'umuz, son 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor, her gün çile çekiyor. Maalesef bu aziz şehir, bir avuç iş bilmezin elinde her geçen gün heba ediliyor. İstanbullu hemşerilerimiz; artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin Çekmeköy'e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Çekmeköy'ün en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. İBB koca 5 yılda Çekmeköy'de tek bir yatırım yaptı mı? Yapmazlar, öyle bir dertleri yok. İstanbullu kardeşlerimiz artık trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor. Çilesiz İstanbul istiyor. Kolay bir İstanbul istiyor. Hasretle İstanbul'u gerçek belediyecilikle buluşturacak kadroları bekliyor. Çünkü mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine, ulaşım problemine mahkûm etti. İstanbulluların 1 yılının 288 saatini, ömrünün 3 yılını trafikte heba ettiler" diye konuştu.

"SON 5 YILDA YAPTIĞI TEK BİR METRO İHALESİ YOKTUR"

Murat Kurum, "Bugün metro ve metrobüs duraklarında, üst geçitlerde her gün korku filmi yaşanıyor. Bırakın araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. İşte ortada. 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkamadılar. Mevcut CHP'li aday, yetmezmiş gibi bir de rahmetli Kadir abi döneminde temelleri atılan metro projelerini temelini ben attım, sıfırdan yaptım diye yalan söylüyor. Ve buradan, Çekmeköy'den bir kez daha söylüyorum. Bu yarı zamanlı Belediye başkanın son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır" dedi.

  • AK PARTİ İBB Başkan Adayı Murat Kurum
  • İBB Başkan Adayı Murat Kurum
  • Murat Kurum

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