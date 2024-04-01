İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4308
  • EURO
    35,0604
  • ALTIN
    2340.63
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İBB Başkan adayı Kurum: Yine milletimizin yanında olacağız
Politika

İBB Başkan adayı Kurum: Yine milletimizin yanında olacağız

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, 'Yine milletimizin yanında olacağız. Biz bugünü bir milat olarak kabul edip başkanımın da ifade ettiği gibi eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız.' dedi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: Yine milletimizin yanında olacağız
ABONE OL

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Kıymetli il başkanım değerli yol arkadaşlarım değerli İstanbullular, bugün 31 Mart'ta ülkemiz, İstanbulumuz ve milletimiz için çok önemli bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerimiz, milletimizi ülkemize İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olsun. Tercihini hangi partiden yaparsa yapsın sandığa giden her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inanan bizimle beraber yol yürüyen dava arkadaşlığı yaptığımız tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.

"BENİMLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYEN HER BİR KARDEŞİME ÇALIŞMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

90 günde sahada İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimiz eserlerimizi ve hayallerimizi paylaştık. Benimle birlikte yol yürüyen her bir kardeşime çalışma çok teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerim şundan emin olsun. İstanbul'un muradı çalışmaya devam edecek.

"İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İstanbullu hemşerilerimiz için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin veridi mesajları değerlendireceğiz. Bu yolda 22 yıldır olduğu gibi vatandaşımızla el ele verip ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız. Cumhurbaşkanımıza bana bu görevi tevdih ettiği için teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı paydaşlarına teşekkür ediyorum. İstanbullulara teşekkür ediyorum.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞEN VAZİFELERİ EKSİKSİZ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz bugünü milat olarak kabul edip sahada olacağız. Yarından itibaren sahada olacağız. Seçilen belediye başkanlarımı teşekkür ediyor ve sizleri bir kez daha selamlıyorum.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.