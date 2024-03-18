İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbullulara müjde: Uygun fiyata kiralanacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerinin uygun kiralama bedelleriyle oturabileceği 100 bin sosyal konutun müjdesini verdi.
Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul'a yakışacak hizmetlerle geliyoruz.
Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacağız.
İstanbul'a yakışacak hizmetlerle geliyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 18, 2024
Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacağız.#HerAnındaHepYanında pic.twitter.com/EGoN9tvm64