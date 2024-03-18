İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,306
  • EURO
    35,1747
  • ALTIN
    2243.37
  • BIST100
    8718.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbullulara müjde: Uygun fiyata kiralanacak
Politika

İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbullulara müjde: Uygun fiyata kiralanacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerini uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacaklarını müjdesini verdi.

18 Mart 2024 Pazartesi 20:26 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbullulara müjde: Uygun fiyata kiralanacak
ABONE OL

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, ihtiyaç sahiplerinin uygun kiralama bedelleriyle oturabileceği 100 bin sosyal konutun müjdesini verdi.

Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'a yakışacak hizmetlerle geliyoruz.

Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacağız.

  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • Cumhur ittifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • Murat Kurum

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.