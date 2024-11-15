İBB, milyar dolarlık rant için yeşil alanı imara açtı

CHP'li İBB yönetiminin, İBB meclisine getirdiği teklifle, İstanbul'un en önemli yeşil alanlarından biri olan Kağıthane'deki 86 dönümlük arazinin 2,5 Emsal ve 18 kat konut+ticaret ve 6 dönüm araziyi ise özel sağlık alanı olarak imara açtığı ifade edilmişti.

2020 yılında AK Parti'nin girişimleriyle imarı yeşil alan olarak düzenlenen bölge, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mecliste çoğunluğu elde etmesiyle birlikte konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. Üzerinde yüzlerce ağaç bulunan söz konusu yeşil alan İstanbullunun nefes aldığı bir bölge olarak kullanılmaktaydı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, İBB'nin Kağıthane'de imara açılan 86 dönümlük yeşil alanla ilgili kararına tepki göstererek, "O yeşil başka yeşil! Milyar dolarlık rant için 86 dönüm yeşil alan CHP oylarıyla HALKA değil İMARA açıldı" dedi