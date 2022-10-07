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Politika

İBB yine bildiğiniz gibi... 2017'de başlayan projeyi sahiplendiler

AK Parti döneminde temeli atılan Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin İBB yönetimi tarafından önce durdurulduğu, daha sonra ise adının değiştirilerek başka bir projeymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

7 Ekim 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme:
İBB yine bildiğiniz gibi... 2017'de başlayan projeyi sahiplendiler
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İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye ait yurt inşaatlarını iptal ettiğini açıkladı.

PROJEYE AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, Çengelköy'de bulunan eğitim, kültür ve sosyal yaşam merkezinin inşaatına AK Parti döneminde başlandığını söyledi.

Projenin %34 ilerlemeyle İBB'ye teslim edildiğini ifade eden Kertişçi, İmamoğlu yönetiminin önce inşaatı durdurduğunu daha sonra ise adını değiştirerek başka bir projeymiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı.

"KARAR SENİN İSTANBUL"

Kertişçi sözlerine şöyle devam etti:

"13,000 m²'lik alan üzerine konuşlanacak yapı içerisinde öğrenci odaları, kütüphane, otopark, mescid, toplantı salonu gibi 10'dan fazla bölüm yapılacaktı. Dayanaksız itham ve iddialara sahne olan proje, aslından çevrilerek kulübe kulübe açılışı yapılarak ismek ve kreş olarak hizmete açılmıştır. Karar senin İstanbul"

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