İBB'de bir skandal daha! 5 milyarlık bütçeyi kocasına denetletiyor

Resmi gazetede yayınlanan "Bağımsız denetçiler için etik kuralları" başlıklı tebliğde, 200-7. Maddede denetçi için yakınlık tehdidi oluşturan durumlara ilişkin kamu çalışanlarına yönelik uyarılarda bulunulmuş ve aile yakınlarının, aile içi bireylerin ve akrabaların görevde bulunduğu şirketlerin kamu kurumlarındaki denetimlerinde kamu açısından büyük risk olduğu vurgulanmıştı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş'de denetim skandalı yaşandı. Yaklaşık 5 milyarlık bütçeye sahip Metro İstanbul A.Ş'de Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yıldız Arslan Çalışaneller'in, şirketin denetimini kendi çalıştığı ve halen kocasının da direktörlük yaptığı bir şirkete verdiği ortaya çıktı.

ESKİ ŞİRKETİ, EŞİ DE DİREKTÖR OLARAK ÇALIŞIYOR

Mali İşler Müdürü Yıldız Arslan Çalışaneller'in, 2023'de şirketin denetimini yapması için KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş isimli şirket ile 31 Ocak 2023 yılında sözleşme imzaladı.

Söz konusu sözleşmeye göre şirket, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 arasında Metro İstanbul A.Ş'yi denetleyecek. Metro İstanbul A.Ş tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde hazırlanan "2023 yılı YMM Tam Tastik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi" dosyasında onayın Mali İşler Müdürü Yıldız Arslan Çalışaneller tarafından yapıldığı görüldü.

Teknik Şartnamede ayrıca Kontrol başlığıyla Genel Muhasebe Şefi Akgül Aşçı ve Hazırlayan olarak da Mali İşler Uzmanı Davut Çelik'in de imzası bulunuyor. Sözleşmeye göre, söz konusu şirket denetim yapacağı her ay için Metro İstanbul'dan 17 bin 83 lira, yıllık ise 205 bin lira ödeme yapması yer alıyor.

Yaklaşık 5 milyarlık bütçeye sahip Metro İstanbul A.Ş'nin denetimini yapacak şirketin merkez adresi Levent'teki Meltem Sokak İş Kuleleri Blok No:14 8 numaralı alan olarak tespit edildi.

Şirkete kendi imzasıyla denetim yetkisi veren Yıldız Arslan Çalışaneller'in, Metro İstanbul'da göreve başlamadan önce bu şirkette muhasebe müdür yardımcısı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Çalışaneller'in halen belediyenin resmi internet sayfasındaki özgeçmişinde KPMG isimli şirkette müdür yardımcısı olarak çalıştığını yazması gözlerden kaçmadı.

Öte yandan Çalışaneller'in eşi Altar Çalışaneller'in de şirkette halen Direktör olarak üst düzey görev yaptığı tespit edildi.

RESMİ GAZETE'DEN UYARI YAPILMIŞTI

Resmi Gazete'de 30 Kasım 2017 yılında yayımlanan "Bağımsız denetçiler için etik kuralları" başlıklı tebliğde, 200-7. Maddede denetçi için yakınlık tehdidi oluşturan durumlara ilişkin kamu çalışanlarına yönelik uyarılarda bulunuyor.

Buna göre, aile yakınlarının, aile içi bireylerin ve akrabaların görevde bulunduğu şirketlerin kamu kurumlarındaki denetimlerinde kamu açısından büyük risk olduğu vurgulanıyor.