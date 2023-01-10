İçişleri Bakanı Soylu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komitesi Toplantısı'na katıldı

İlgili birimlerden temsilcilerin de yer aldığı Bakanlıktaki toplantının açılışında konuşan Soylu, geçen yıl ağustosta sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerle yıl ortası değerlendirmesinde bulunduklarını ve kendilerine iletilenler konusunda neler yapılabileceği üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kendi alanımızda, yani Aile Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen kadına şiddetle, aile içi şiddetle mücadelede İçişleri Bakanlığına düşen kısımla alakalı tekrar hem yıl sonu rakamlarını sizinle paylaşabilmek hem de 4-5 adımımız var. Bu adımları sizinle paylaşabilmek, sahada gördüklerinizi ve bize söyleyeceklerinizi dinlemek, değerlendirmek için bir arada olmak istedik. Hem sürdürdüğümüz gerek 2021-2025 eylem planı gerek onun içerisinde her bakanlığın, her kurumun kendi üzerine düşenleri tekrar değerlendirmek için bir aradayız."

Soylu, konuşmasının ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.