İçişleri Bakanı Soylu müjdeyi verdi: En kısa zamanda imzalayacağız

AA 24 Ekim 2021 Pazar 15:35 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 15:35

Bakanlar Soylu ve Niyazbekov, İstanbul Vilayetler Evi'nde gerçekleşen baş başa görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov'u, İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kısa bir süre önce Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev ile bir araya geldiklerini hatırlatan Soylu, yine kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov riyasetinde yapılan karşılıklı görüşmelerde birlikte olduklarını dile getirdi.

Soylu, Kırgızistan'ı dünyada ilk tanıyan devletin Türkiye olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra ilk andan itibaren karşılıklı birbirimiz için ortaya koyduğumuz sahiplik aynı şekilde devam etmektedir. Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının ülkemizin ve milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. İnşallah bugün yapacağımız toplantılar, ortaya koyacağımız adımlar, birlikte gerçekleştireceklerimizle bizim tarihsel olarak ve bugün üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin özellikle göçten siber suçlarla mücadeleye kadar, uyuşturucudan terörizme kadar birçok alanda önemli gelişimleri mevcuttur. İnşallah en kısa zamanda Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzalayacağız. Ufak tefek redaksiyonları kaldı. Yine çok güçlü bir yolculuğu birlikte gerçekleştireceğiz. Birlikte yapacağımız çok iş var."

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov da Kore'den dönerken İçişleri Bakanı Soylu ile buluşup, görüşmek için özellikle İstanbul'u seçtiğini belirtti. Soylu, Niyazbekov'un bu ifadesi üzerine, "İstanbul sizin şehriniz." yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.