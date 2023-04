İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi dünyadaki bu ekonomik krizden ayıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada ve ABD'de bankaların battığı bir ekonomik krizin yaşandığını belirterek, "Milletimiz bize inansın ve güvensin. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi dünyadaki bu ekonomik krizden ayıracak ve bu krizlerden fırsat çıkaracak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

AK Parti Esenler İlçe Başkanlığında parti mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaptığı çalışmalar dolayısıyla Esenler Belediyesine ve halka teşekkür etti.

Sabah saatlerinde bilgisini verdiği Gaziantep'teki 49. Kökünü Kurutma Operasyonu'na değinerek Avrupa ve Türkiye'deki uyuşturucu kullanımıyla ilgili rakamalar veren Soylu, çıkarılan kanunlarla uyuşturucuyla etkin mücadele edildiğini söyledi.

Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümleri düşürdüklerini dile getiren Soylu, "Bir taraftan En İyi Narkotik Polisi Anne gibi projeleri uygulayıp milyonlarca anneye ulaşıyoruz. Diğer taraftan Türkiye'nin 65 vilayetinde kanalizasyondan atık alıyoruz. Nerede ne kadar tüketiliyor, kanalizasyonlarda ne kadar var, aylar arasında fark var mı? Bunları takip ediyoruz. Türkiye'nin bütün illerini 42 ayrı kriterle ilçeleri 32 ayrı kriterle izliyoruz. Tehlike nerede olduysa orada operasyon yapıyoruz. Sadece İstanbul'da 32 mahallenin girişini çıkışını kapattık. Anneler, aileler memnun. Geçen yılın ilk 3 ayı ile bu yılın ilk 3 ayında uyuşturucu kullananların sayısı -yakaladıklarımız açısından- yüzde 8 düştü, satıcılar da yüzde 15 düştü. Hep beraber verdiğimiz mücadeleler sonuç veriyor. Bunun sonucunda kökünü kurutacağız." ifadelerini kullandı.

Halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, verdiği sözlerde büyük güven duyduğunu belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun böyle bir derdi yok, o bol keseden sallayadursun. Onun bir tek derdi var, Kandil'i Ankara'ya taşımak. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Kılıçdaroğlu, hokus pokus yaparak örtünün altından çıkara çıkara PKK'yı çıkardı. Bu millet de ona gerekli cevabı verecek." diye konuştu.

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 6-8 Ekim olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, ekonomik operasyonlar ve koronavirüs salgını, afetler ve mülteci sorunu gibi konulara değinen Soylu, Türkiye'nin büyük sınamalardan geçtiğini kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin güçlü sınamalara karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, liderliği ve Cumhur İttifakı'nın gücüyle ayakta kaldığını dile getirerek, "Liderimiz, büyük transatlantiği, büyük dalgalarda rotasını saptırmadı, kaptanlık yaptı. Dünyada da ekonomik kriz var. ABD'de bankalar batıyor. Milletimiz bize inansın ve güvensin. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi dünyadaki bu ekonomik krizden ayıracak ve bu krizlerden fırsat çıkaracak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki seçimlerin önemini vurgulayan Soylu, partililerden 31 gün kalan seçimlere çok iyi hazırlanmalarını istedi.

Programa AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, bazı milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.

BAKAN SOYLU'NUN TOGG MARKA MAKAM ARACINA YOĞUN İLGİ

Toplantıya Togg marka makam aracıyla gelen Soylu'nun aracına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birçok kişi araçla fotoğraf çektirirken bazıları korumaların izin vermesiyle araca binerek bu anı fotoğrafladı.

AK Parti Esenler İlçe Başkanlığının bulunduğu binadan çıktıktan sonra aracın şoför koltuğuna geçen Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu milletin arabası. Her gittiğimiz yerde milletin heyecanını ve sahiplenmesini görüyoruz. Şükürler olsun. Cenabı Allah bu millete bu günleri gösterdi. Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve ortaya koyduğu iradenin nasıl bir sonuçla tecelli ettiği görülüyor. Ama bu daha başlangıcı. Türkiye Yüzyılı'nda çok yerli, milli arabalarımız olur. Yeter ki bu millet, bu ülke istikametine devam etsin. Her yaş grubundan her insanın olağanüstü ilgisi, sahiplenmesi var."