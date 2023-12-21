İki parti arasındaki kavga büyüyor! İYİ Parti'den İmamoğlu'na ''fırıldak'' çıkışı

CHP'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eliyle İYİ Parti'ye operasyon çekmesi ortalığı karıştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Savaş ilanı kabul ediyorum, ben idmanlıyım" diyerek CHP'ye tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olamamaları nedeniyle, "Korkaklar" diye çıkıştı.

MERAL AKŞENER: KORKAKLAR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisine kurumsal bir operasyon çekildiğini söyleyerek CHP'yi yopa tuttu. 'Savaş ilanı kabul ediyorum, idmanlıyım' diyen Akşener, operasyonu çeken İmamoğlu ve Yavaş'a ayrı bir parantez açtı, "Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANIT GELDİ

Meral Akşener'in, 'Savaş İlanı' sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu, "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyor. Bizim kervanımız çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri." dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN MERAL AKŞENER'E SERT YANIT: KORKAK FALAN DEĞİLİM!

Akşener'in sözlerine yanıt veren Yavaş, "Korkaklıkla suçlanmak açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değilim. Önceliğimiz kesinlikle ama kesinlikle Ankara'dır." dedi. Yavaş, İYİ Parti ile CHP arasında yapılan görüşmelerden Akşener'in ve Özgür Özel'in haberi olduğunu belirtti, "Hepsi kendileri ile görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN İÇİNDE YAVAŞ'A BÜYÜK TEPKİ

Sabah'ın haberine göre; Genel Merkez'in açıklaması öncesi isimlerinin öne çıkmasını istemeyen İYİ Partili yetkililer Yavaş'a olan öfkeyi gözler önüne serdi.

"CHP TAKINTISI MANSUR BEY'DE HEP VARDI"

İYİ Parti kurulmadan önce MHP'de de Mansur Yavaş ile bir arada olan İYİ Partili isimlerden biri, "Mansur Bey sadece 2023 seçimlerinde korkmadı. 2009'dan sonra da korktu. Biz onu MHP'den aday yaptık, yüzde 27 gibi bir oy aldı. Sonra 2014'te korktu, MHP'den kazanamam diyerek CHP'den aday oldu. Onda CHP'den aday olma takıntısı hep vardı. Zamanında biz de adaylık teklif ettiğimizde İYİ Parti'yi değil, CHP'yi istedi." dedi.

"MANSUR BEY KONUŞUNCA BÖYLE BATIRIYOR İŞTE"

İYİ Parti içinde Mansur Yavaş'ın ülkücü kimliği nedeniyle İmamoğlu ile bir tutulmadığını, saygısının farklı olduğunu belirten İYİ Partili yetkili, "Ancak Mansur Bey bu açıklamaları ve tavırları ile saygıyı yitiriyor." dedi. Yavaş'ın az konuşmasına dikkat çeken İYİ Partili yetkili, "Mansur Bey, siyasi bir karakter olarak az konuşur. Az konuştuğu için pek hata yapmaz. Hatayı konuştuğunuzda yaparsınız. Mansur Bey işte bugünkü gibi konuştuğunda batırıyor. Bir çuval inciri berbat ediyor. Konuştukça daha da batıracaktır." ifadelerini kullandı.

"MANSUR BEY'İN AMACI EKREM İMAMOĞLU'NU PERDELEMEK"

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçimi kazanmasının zor olduğuna vurgu yapan İYİ Partili yönetici, "Ekrem Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tavrı nedeniyle parti içinde tepki var. İYİ Parti ile de bağları koptu. İstanbul'u kazanması artık zor. Onun için Mansur Bey'in açıklamaları ile gölgeleme yapıyorlar. Mansur Bey, bu çıkışlar ile Ekrem İmamoğlu'nu perdelemek istiyor. Dikkati üzerine çekmek istiyor. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na gücü yetmiyor. Gündemi de belirleyemiyor. Mansur Bey bu işi üstleniyor." dedi.

"BİZ MANSUR BEY'E PARTİ ADINA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİK"

Mansur Yavaş'ın, 'Akşener ve Özel'in talimatları ile görüşmeler yaptık' sözlerine de İYİ Partili yetkililer, "Mansur Bey'e parti adına hiçbir şey söylenmedi. Bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor." değerlenirmesinde bulundu.

"MANSUR BEY YÜZDE 60 İLE FALAN KAZANAMAZ İŞİ ZOR"

Mansur Yavaş'ın, 'Yüzde 60 gibi bir oy alacağız' sözlerini de değerlendiren İYİ Partili yönetici, "Yüzde 60 ile kazanması falan zor. Kamuoyunda AK Parti adaylığı için ismi geçen isimler de milliyetçi seçmenin oyunu alacaktır. Bizim de adayımız milliyetçi bir profil olacak. Mansur Bey'in yüzde 60 ile falan kazanamaz, işi zor." diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NA İYİ PARTİ İÇİNDE ÖFKE DİNMİYOR: BUNLAR BİZİ YANCISI YAPMAK İSTİYOR

İYİ Partili yetkili, Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye operasyon çektiğinden en ufak şüpheleri olmadığını vurgulayarak, "İbrahim Özkan tek başına hareket edecek bir çapta değil. Yanındakiler de onu o kadar takmaz. Biz bunu zaten biliyoruz. Tepeden biri, başka vaatlerle bunları organize ediyor. CHP, bizim yancısı olmamızı istiyor." dedi

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İÇİN NE FIRILDAKLAR ÇEVİRDİ, SONRA GERİ VİTES YAPTI"

Ekrem İmamoğlu'na karşı parti içinde büyük bir öfke olduğunun altını çizen İYİ Partili isim, "İmamoğlu aday olmak için ne fırıldaklar çevirdi. 50 fırıldak çevirdikten sonra, masaya getirdiğimizde geri vites yaptı." diye konuştu. İYİ Partililer, sadece İmamoğlu'nun değil, Murat Ongun'un da istifa eden bazı isimlerle ticari işleri olduğunu vurguluyor.