Türkiye ile Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı

İHA 1 Mart 2022 Salı 21:29 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:30

Buna göre iki ülke hükümetleri arasındaki "Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imzalandı. İki ülke hükümetleri arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz imza altına alındı. "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İle Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imzalandı.