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Politika

İletişim Başkanı Altun: Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 11:09 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Hibrit tehditler savaşın yeni yöntemi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit '23) açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları;

"47 gündür Gazze'de yaşananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik, vicdan ve izandan yoksun saldırıları uluslararası sistemin krizini tescilleyen çok acı bir tablo koydu karşımıza."

"Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin krizini tescilledi"

"HİBRİT TEHDİTLER SAVAŞIN YENİ YÖNTEMİ"

"Hibrit tehditlere karşı koyabilmek için her şeyden önce ulusal güvenlik ve savunma mekanizmalarını reforme etmek, esnek ve çok yönlü mücadele stratejileri üretmek mecburiyetindeyiz."

"Ulusal güvenlik ve savunma mekanizmaları geliştirilmeli"

"Hakikat krizi, demokrasi buhranını beraberinde getiriyor"

"Bugün devletler ve devlet dışı aktörler bölgesel ve küresel çatışma ve krizlerde askeri araçlardan önce enformasyon araçlarına dikkatli bir şekilde yatırım yapmaktadır."

"İSRAİL ALGI MANİPÜLASYONU YAPIYOR"

"Dünya, İsrail'in sistematik dezenformasyon politikasının hedefinde"

"İsrail tüm dünyayı manipüle etmeye çalışıyor"

"İSRAİL ZALİMCE GAZETECİ KATLEDİYOR"

"İsrail 7 Ekim'den bu yana 64 medya mensubunu katletti"

"İsrail tam anlamıyla bir faşist propaganda yöntemi uyguluyor"

"TEMEL DEĞER İNSAN ODAKLI OLMALI"

"Türkiye İletişim Modeliyle insan odaklı bir ortam tesis ediyoruz"

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