İletişim Başkanı Altun'dan A Milli Futbol Takımı paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı için hazırlanan klibi paylaştı.

Fahrettin Altun, "BizimÇocuklar" ve "TürkiyeYüzyılı" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, aldığı galibiyetlerle tüm Türkiye'yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Haydi bizim çocuklar, vakit yeni zaferler yazma vakti. Vakit Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırma vakti." ifadelerini kullandı.

Klipte, A Milli Futbol Takımı'nın maçlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynadığı anlardan kesitler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan görüntüler de yer aldı.