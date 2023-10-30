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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan ''Cumhuriyet'in 100'üncü yılı'' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan ''Cumhuriyet'in 100'üncü yılı'' paylaşımı
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün gece havada, karada ve denizde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığını hatırlattı.

Yerli ve milli envanterle, meydanlardaki dijital kulelerle, İstanbul Boğazı'nda boy gösteren güçlü donanmayla, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile gerçekleştirilen akrobasi gösterileriyle yüreklerdeki coşkunun dışa vurulduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri ile de gökyüzüne Türkiye Yüzyılı sevincimizi yansıttık. Emekle, alın teriyle ulaştığımız 100. yılımızı, her alanda gerçekleştireceğimiz devrim niteliğinde çalışmalarla 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • Cumhuriyetin 100üncü yılı

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