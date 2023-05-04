Ersoy, Sinop'ta ilçelerde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Halk buluşmalarında vatandaşların sorunlarını dinleyerek sorularını yanıtlayan Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelede çok başarılı bir noktaya geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sınırlarında terör koridoru oluşmasına müsaade etmediklerini belirten Ersoy, ülkenin her noktasına huzur ve güvenin hakim olduğunu dile getirdi.

Türkiye olarak terörle mücadelelerinin aralıksız ve kararlı şekilde devam edeceğine işaret eden Ersoy, "İlk defa 40 yıllık mücadelenin ardından Güneydoğu illerimiz Sinop kadar huzurlu. İlk defa bölgenin insanları huzur ve güven içinde olmanın mutluluğunu yaşayabiliyor, dağlarına çıkabiliyor, hayvancılık yapabiliyor. Fabrikalar çalışıyor, turistler geliyor. Eskiden devletimizin İHA'ları, SİHA'ları yoktu, İsrail'den alıyorduk. Geldiğimiz konumda kendi ürettiğimiz silahlarla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan Cumhur İttifakı'nın ülkenin terör unsurlarından temizlenmesi için kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelemiz sonucunda artık ülkemizdeki teröristleri temizledik. Her tarafında ayrı acı, her bölgesinde ayrı sızının olduğu coğrafyada artık dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Bu huzurun sağlanması elbette kolay olmadı. Devletimizin tüm birimleri, özellikle güvenlik birimlerimiz amansız bir mücadele örneği ortaya koydu. Ülkesi ve milleti için bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."