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Politika

İlk defa kabul ettiler! Bakan Fidan açıkladı: Birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'taki kritik ziyaretlerin ardından komşu ülkenin Türkiye ile birlikte terörle mücadelede ortak hareket etmeye 'hazır' olduğunu belirterek konuyla ilgili 'söz' aldıklarını açıkladı.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 08:46 - Güncelleme:
İlk defa kabul ettiler! Bakan Fidan açıkladı: Birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in tanıtım toplantısında konuştu.

Fidan, Türkiye'nin artık oyun kuran, gerektiğinde oyun değiştiren bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu terörle mücadele stratejimizde de görüyoruz. Hükümetimizle, askerimizle, güvenlik güçlerimizle, terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır. Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizleme çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık. Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Iraklı mevkidaşlarımızla paylaştık. Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık. PKK'nın, Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler. Iraklı kardeşlerimizle işbirliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Fidan
  • Irak
  • terör

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