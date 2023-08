İlklerin partisi 22 yaşında! Bakan Tunç: Çok önemli yapısal reformlara imza attık

Tunç, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Tunç, 14 Ağustos 2001'de millete hizmetkar olma aşkıyla, hedefiyle, heyecanıyla başlayan kutlu yolculuğun bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Geçen 22 yılda her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmanın gayretiyle nasıl çalıştıysak bugün de aynı ruhla, aynı aşk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullanan Tunç, 22 yıldır zorlukları, badireleri göğüslerken, başarılar, zaferler elde ederken her zaman milletle omuz omuza, gönül gönüle olduklarını belirtti.

Demokrasiyi, insan haklarını, hukuku, statükoya, vesayet odaklarına, cuntacılara ve darbecilere çiğnetmediklerinin altını çizen Yılmaz Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"En yüce değer olarak gördüğümüz adaleti sadece adımızın başına değil siyasetimizin merkezine de yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturunun, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışının somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olduk. 11 milyon 300 bine yaklaşan üye sayımızla, hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen milletimizle ülkemizi her alanda adalet ve kalkınmayla buluşturarak bugünlere geldik. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'imizin bütün kazanımlarını bir potada eriterek yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirmeye, gelecek hedeflerimize bir bir ulaşmakta karalıyız. Hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi alanında 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiğimiz reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz."

"ÇOK ÖNEMLİ YAPISAL REFORMLARA İMZA ATTIK"

Vatandaşların adalet hizmetlerinden daha hızlı, daha etkin ve daha verimli şekilde faydalanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Bakan Tunç, 22 yılda hak ve özgürlüklerin önündeki barikatları, adaleti ve hukuku yücelterek kaldırdıklarına dikkati çekti.

Bakan Tunç, "Ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi ve hukuksuz uygulamaları, ret ve inkar politikalarını ülkemizin gündeminden çıkardık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hak ettikleri değeri verdik. Bu konuda anayasal düzenlemeleri hayata geçirdik. İnsanımızın güncel sorunlarına çözüm olması noktasında alternatif çözüm yollarını hiç olmadığı kadar etkin ve verimli şekilde işler hale getirdik. Yargıda çift başlılığın son bulması, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılması, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal reformlara imza attık." ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

İstikrarsızlık kaynağı olan, krizler üreten vesayetçi yönetim anlayışının hakim olmasına yol açan parlamenter hükümet sistemini terk ederek, milli iradeyi esas alan, cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alınmasını, hızlı uygulamayı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek milletin desteği ile büyük bir yönetim reformuna imza attıklarına işaret eden Tunç, Anayasa Mahkemesini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu çoğulcu ve demokratik yapıya kavuşturduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Darbecilerin yargılanamaması, sıkıyönetim gibi anti demokratik hükümlerin anayasamızdan kaldırılmasını sağlayarak demokratik hukuk devletini güçlendirdik. Şimdi önümüzdeki süreçte tüm bu kazanımları yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmak, milletimize karşı en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İnşallah bu tarihi adımı da 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partilerin uzlaşması ile gerçekleştirerek milletimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bu temennilerle kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin ve kalkınmanın teminatı olan AK Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, pusulasını her zaman milletin belirlediği bu siyasi hareketin bir mensubu olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ve bahtiyarlığı ifade ediyorum. Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bu güne her kademede görev alan, emek sarf eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti olarak yeni yaşımız kutlu olsun, ülkemize ve milletimize hizmetkar olma davamızda yolumuz, bahtımız açık, başarılarımız daim olsun, her daim desteklerini bizden esirgemeyen milletimiz var olsun."