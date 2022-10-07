İmalı soruya kararlı cevap! Başkan Erdoğan'ın tepkisi komşuda yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı.

Buradaki temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunan gazetecinin yönelttiği soru gündem oldu.



"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Yunan gazetecinin, "Bir gece ansızın gelebiliriz, dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz?" sorusuna Erdoğan şöyle cevap verdi:

"Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız: Bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında yankı uyandırdı ve manşetlere taşındı.

KATHİMERİNİ: DİĞER ÜLKELERİN TOPRAKLARINDA HİÇBİR HIRSIMIZ YOK

Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hangi ülke canımızı sıkıyorsa bilsinler ki 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini manşete taşıdı.

Erdoğan`ın, "Birliğe üye bazı ülkelerin Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri peşinde koşmak yerine gerilimi tırmandırdığını görüyoruz. Burada şunun altını çizmek isterim: Türkiye`nin hiçbir ülkenin egemenliğine, topraklarına, haklarına talip yoktur." mesajını öne çıkardı.

ETHNOS: YUNANİSTAN BU KEZ AVRUPA TOPRAKLARINDAN TEHDİT EDİLDİ

Ethnos gazetesi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erdoğan, Prag'da "Bir gece ansızın geleceğiz" diye tekrarladı: Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok" sözlerini manşete taşıdı.

Haberin detayında, "Bir gece ansızın geleceğiz" tehdidini bu kez Avrupa topraklarından tekrarladı: "Sadece Yunanistan için değil. Kim bizi rahatsız ederse saldırırsa bir gece ansızın geleceğiz. Anladığınız gibi onlar da bizim neyi kastettiğimizi anladılar" dedi meydan okurcasına bir ses tonuyla." ifadeleri yer aldı.

TANEA: PRAG'DAKİ GÖRÜŞMELER İKİ LİDER ARASINDA TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Tanea`da ise, Erdoğan`ın sözlerinin ve Miçotakis`in konuşmasının ardından Prag`daki görüşmenin iki lider arasında gayriresmi bir tartışmaya dönüştüğü yazıldı.

Haberde, "Liderler yemeğinde söz alan Erdoğan, konuşmasının sonunda Yunanistan'ı sebepsiz yere tansiyonu yükseltmek ve kışkırtmakla suçladı. Miçotakis hemen söz alarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adaların egemenliğini sorgulamayı bırakması ve gerilimi tırmandırmaması çağrısında bulundu." ifadeleri yer aldı.

Star Gazetesi