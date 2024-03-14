İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri için adayların vadettiği projeleri tanıtımı devam ederken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepkilere neden olan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

2019 yılında İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıldır yerine getirmediği vaatleri tartışma konusu oldu.

İmamoğlu'nun günlerce reklamlarda da kullanarak sunduğu vaatleri yerine getirmediği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında 2019 seçimleri öncesinde "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi sorulan İmamoğlu, soruyu hatırlamıyorum diyerek geçiştirmişti.

BAŞARISIZLIĞIN HAFIZA KAYBI: İMAMOĞLU YİNE HATIRLAMADI

Bugün katıldığı programda 2019 yılında seçim broşürlerinde yer alan vaatleri sorulan Ekrem İmamoğlu yine söz konusu vaatleri hatırlamadığını iddia etti.

"Metroyu 2 katına çıkaracağız" vaadini sorulan İmamoğlu hatırlamadığını söylerken "yeni bir boğaz geçidi" vaadi sorulduğunda da "5 yılda yetişmezdi" dedi.

İmamoğlu "denizaltıyla kent içi yolculuk" vaadinin kendisine sorulması üzerine "Onu hatırlamıyorum" dedi.