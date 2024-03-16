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Politika

İmamoğlu'nun ''hatırlamıyorum'' sözleriyle yeniden gündem oldu! ''Ona hasta gözüyle bakıyorum''

Yerel seçimlere sayılı günler kala 2019'daki adaylık sürecinde vadettiği projeler kendisine söylendiğinde 'Hatırlamıyorum' şeklinde cevaplar veren CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na söylenen, 'Ona hasta gözüyle bakıyorum' sözleri yeniden gündem oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İmamoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu ifade etmişti.

Star Gazetesi16 Mart 2024 Cumartesi 01:54 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun ''hatırlamıyorum'' sözleriyle yeniden gündem oldu! ''Ona hasta gözüyle bakıyorum''
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31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'de kriz üstüne kriz yaşanıyor...

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Hatırlamıyorum" sözleriyle skandal üstüne skandala imza atan İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu adeta topa tutmuştu.

VAATLERİNİ "HATIRLAMIYOR"

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un ifadesiyle, "30 yıl önce ikram ettiği köfteyi unutmayan" İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında 2019'daki seçim vaatleriyle ilgili soruları, "Hatırlamıyorum" diyerek geçiştirmişti.

İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerine yönelik gelen soruları "unuttum" pişkinliği ile cevaplaması, Kerimoğlu'nun geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.

"SON 1-2 YILDIR İMAMOĞLU'NA DOKTOR GÖZÜYLE BAKIYORUM"

Kerimoğlu, İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunları olduğunu ifade ettiği konuşmasında, KENDİSİNE HASTA GÖZÜYLE BAKTIĞINI şu sözlerle vurgulamıştı:

"Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum. Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. 'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldir. Siyasetçiyi zehirler."

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