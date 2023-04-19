Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçime sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Millet İttifakı üyeleri çeşitli illerde mitingler düzenliyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sahada boy gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Kastamonu'da bir miting düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'da düzenlediği mitingde meydanın yarısından fazlasının boş kalması dikkat çekti.

MEYDAN RESMEN BOŞ KALDI

İmamoğlu, "Halk Buluşmaları" çerçevesinde geldiği Kastamonu'da, Kuzeykent Miting Alanı'nda vatandaşlara seslendi.

İktidara geldiklerinde Kastamonu'nun her sorununa sahip çıkacağına dair söz veren İmamoğlu'nun konuştuğu meydanın yarısından fazlasının boş kalması dikkat çekti.