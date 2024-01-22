İmzalar atıldı: Türkiye ile dost ülke arasında yeni anlaşma

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa Ebubekir Muhammed El-Keylani ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktaki görüşmenin ardından iki Bakan sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarındaki işbirliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptına imza attı.

Mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında ailenin güçlendirilmesi, kadın politikaları, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi konularında işbirliği yapılarak, çalışmalara destek sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında söz konusu alanlara ilişkin iyi uygulama örnekleri ile deneyimler paylaşılacak.

Bakan Göktaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, İsrail yönetimi tarafından Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirildiğini, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade ederek, "Türkiye olarak bu zulmün durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu zulmü her gün gündemde tutmamız, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmemiz ve hep birlikte tarihin doğru yerinde durmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Göktaş, Libya heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bizim için son derece önemlidir. İki ülke geçmişten bugüne zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmuşlardır. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Libya'nın sergilediği dayanışmadan ötürü müteşekkiriz. Derne'de yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye de tüm imkanlarını seferber etmiştir." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yıldır sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi bakımından bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri durumdayız. Bakanlıklarımız tarafından yürütülen engelliler, gençler, yaşlılar, aile, çocuklar ve kadınlara yönelik destek programları üzerinde de işbirliği olanaklarını değerlendirmemiz faydalı olacaktır. Aileye yönelik tüm dünyada önemli tehditler var. Aile kavramını ve aile kurumunu zedeleyen yapılar ailelerimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Aile yapımızı hedef alan küresel dayatmalara karşı hepimizin sorumluluğu var. Aile yapımızı güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu tehditlerden korumak için iş birliği içerisinde olmalıyız. Birlikte gayret ederek somut projeler geliştirmemizi temenni ediyor, Libya'nın kapasite inşasına atfettiğimiz önemi de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda bakanlığımızın sahip olduğu tecrübe ve birikimleri paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

Türkiye'nin Libya ile işbirliğinin yalnızca savunma ve güvenlik alanlarıyla sınırlı olmadığını, Libya'nın önemli bir ticaret ve iş ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, pek çok ortak değeri paylaşan iki halk arasında sosyal konularda da ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini ilerletmek için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

Göktaş, Libya'da sükunetin temininin, mücavir coğrafyasının istikrarı ve güvenliği için kilit önem taşıdığını belirterek, Cezayir Büyükelçiliğini üstlendiği dönemde bu perspektifle, Libya'daki gelişmeleri de yakından takip ettiğini aktardı.

Libya Sosyal İşler Bakanı El-Keylani ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettiğini anlatan El-Keylani, buradaki hizmetlerin kalitesinden etkilendiğini ifade etti.