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Politika

İnce'den '6'lı Masa'ya tepki: 11 ay bile dayanamazsınız

İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bazı konularda anlaşamadığını belirtip, 'Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız' dedi.

DHA29 Haziran 2022 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla buluştu.

Millet İttifakı'nı eleştiren İnce, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yalan söylüyorlar. Üyeye yetki vermeden, milletvekilini güçlendirmeden parlamenter sistem güçlenmez. Milletvekillerinin hepsini genel başkanlar seçecek. Geçin bu işleri. Siz güçlendirilmiş genel başkanlarsınız." dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir aday bulacaklar onu 6 parti başkanı yönetecekmiş. Libya tezkeresine İYİ Parti 'evet', CHP 'hayır' oyu verdi. Atatürk'ün partisine bu tezkereye 'hayır' oyu vermek yakışmadı. Mavi Vatan'a karşı mısınız siz? Bu 6'lı masa adayını seçtirmiş olsaydı bu tezkereye Cumhurbaşkanı ne diyecekti? Siz daha bu konuda anlaşamamışsınız. Dağılırsınız siz, Erdoğan'ı yenseniz ne olacak? Türkiye'de koalisyonların ortalama süresi 11 aydır. Siz 11 ay bile dayanamazsınız.

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