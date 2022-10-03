''İngiltere sorumluluğunu yerine getirmiyor, güvendiğimiz tek ülke Türkiye''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinin 10. Dönem İkinci Yasama Yılı başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan Genel Kurul öncesinde yapılan açılış toplantısına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantı sonrası Meclis bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Önemli yasaların süratle geçirilmesinin, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan çıkabilmesi ve reform çalışmalarının devam etmesi adına önemli olduğunu vurgulayan Tatar, yaz döneminde de komitelerin çalışmalarının devam etmesiyle birtakım yasaların geçmesinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Tatar, olağanüstü koşullardan geçildiğini, Yunanistan'ın Ege Ada'larında silahlanması, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırması ve diğer gelişmelerin Kıbrıs Türk halkını endişelendirdiğine dikkati çekerek, "Ana vatan Türkiye'nin yetkililerinin, hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını, gereken adımların atılabileceğini söylemeleri bizi rahatlatıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletlerde (BM) 20 Eylül'de yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı üzerinde olan bu haksız ambargolar ve izolasyonlara son verilmesine ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısının tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, KKTC'nin daha da güçlenebilmesi, ekonomik ve sosyal yapının güçlenmesi için daha yoğunluklu çalışmalar yapılmasının herkesin beklentisi olduğunu ve Meclis çalışmalarının bu süreçlere olağanüstü katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Kıbrıs konusunda ise geleceğe ümit ve güvenle bakabilmenin altyapısının oluştuğunu dile getiren Tatar, bundan sonraki yeni siyasette egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bütün hakların tescil edilmesiyle resmi müzakere masasına geçilebileceğini ifade etti.

Tatar, egemenlik hakkının teyit edilmesinin önemli olduğunu, bunun teyit edilmesiyle müzakerelerden sonuç alınabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin de yeni siyasete (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) destek vermesinin "fevkalade önemli ve değerli" olduğunun altını çizen Tatar, TBMM'nin açılışında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da KKTC'nin tanınması ve yeni siyasete yönelik verdiği güçlü desteğin önemine dikkati çekti.

Tatar, KKTC'de, Türkiye'nin mali desteğiyle hayata geçirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi projelerinin inşaatının başlamasının hayırlara vesile olmasını dileyerek bunun, Türkiye'nin KKTC'ye hediyesi olduğunu söyledi.

ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması ve askeri iş birliğini geliştirmesi hakkında sorulan bir soruyu da cevaplayan Tatar, ana vatan ve garantör ülke Türkiye'nin söylemlerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

"İNGİLTERE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR, GÜVENDİĞİMİZ TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her fırsatta Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını vurguladığını kaydeden Tatar, Türkiye'nin gelişmeleri yakından izlediğini ve gerektiğinde gereken tedbirleri alacağını dile getirdi.

İngiltere'nin de garantör ülke olarak sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Tatar, "KKTC olarak güvendiğimiz tek ülke Türkiye Cumhuriyeti." dedi.