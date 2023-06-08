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Politika

İP'den CHP'ye şartlı ittifak pazarlığı: Büyükşehirleri bize verin

İYİ Parti'nin seçim yenilgisinin sebebi olarak gördüğü Kılıçdaroğlu ile ittifakı sürdürmek için şart koştuğu öne sürüldü. CHP ile pazarlığa girişen İYİ Parti'nin bazı büyükşehirleri Kılıçdaroğlu'ndan isteyeceği belirtildi.

8 Haziran 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
İP'den CHP'ye şartlı ittifak pazarlığı: Büyükşehirleri bize verin
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından 7'li koalisyonda iç muhasebe hesapları başladı.

Seçim hezimetinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken, İYİ Parti cephesinde ise ittifakın devam ettirilmemesi yönündeki görüş ağırlık kazanıyor.

'BAZI BÜYÜKŞEHİRLER CHP'DEN İSTENECEK'

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İYİ Parti'nin, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği belirtiliyor.

İYİ Parti içinde merkeze daha yakın duran isimler, ittifakın yalnızca CHP'yle devam ettirilmesini "şartlı" olarak tercih ediyor.

CHP ile pazarlık edilmesi fikrini savunan bazı isimlerin talepleri arasında; yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya'nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması da yer alıyor.

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