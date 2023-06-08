İP'den CHP'ye şartlı ittifak pazarlığı: Büyükşehirleri bize verin

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından 7'li koalisyonda iç muhasebe hesapları başladı.



Seçim hezimetinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmazken, İYİ Parti cephesinde ise ittifakın devam ettirilmemesi yönündeki görüş ağırlık kazanıyor.

'BAZI BÜYÜKŞEHİRLER CHP'DEN İSTENECEK'

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İYİ Parti'nin, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği belirtiliyor.

İYİ Parti içinde merkeze daha yakın duran isimler, ittifakın yalnızca CHP'yle devam ettirilmesini "şartlı" olarak tercih ediyor.

CHP ile pazarlık edilmesi fikrini savunan bazı isimlerin talepleri arasında; yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya'nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması da yer alıyor.