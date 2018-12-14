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İP'li Cesur: Bolu Tüneli, hızlı trenler, otoyollar ve Marmaray'ın altında Demirel'in imzası var

İP'li Aylin Cesur, AK Parti iktidarının iş bitirici kimliğiyle hayata geçirdiği projelerin Demirel'e ait olduğunu belirterek, 'Bolu Tüneli, hızlı trenler, otoyollar ve Marmaray'ın altında Demirel'in imzası var.' dedi.

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TBMM Genel Kurulu'ndaki en keyifli görüntülere ve konuşmalara sahne olan bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken, milletvekillerinin absürt açıklamaları da aynı hızla yayın akışlarına düşmeyi sürdürüyor.
 
Bugünün en tuhaf konuşmasının altında imzası olan İP Isparta Milletvekili Aylin Cesur, inşaatına 2004 yılında başlanan ve 2013 yılında hizmete giren Marmaray'ın altında Süleyman Demirel'in imzası olduğunu söyledi.
 
Bir dönem doktorluğunu da yaptığı Süleyman Demirel'in hayata geçirdiği projelerden bahsederken AK Parti iktidarının iş bitirici kimliğiyle ortaya koyduğu eserleri de aralara sıkıştıran İP'li Aylin Cesur, "Bolu Tüneli, Boğaz Tüp Geçidi, otoyol ve hızlı trenlerin yanı sıra, çok övündüğünüz Marmaray'ın da altında Süleyman Demirel'in imzası var." dedi.
 
(guneş.com.tr)

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