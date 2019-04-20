'İşçilere baskı ve tehdit devam ediyor'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yerel seçimlerde CHP’lilerin aldığı belediyelerde konfederasyona bağlı sendikalardan 5 bin 647 işçinin istifa ettirildiğini söyledi.

AK Partili belediyeler CHP’ye geçtikten sonra konfederasyon olarak farklı bir tablo ile karşı karşıya kaldıklarını kaydedenArslan, Hak-İş ve sendikaların büyük bir çaba ile işçileri örgütleyerek oluşturdukları yapıya, siyasetin ve belediye başkanlarının isimleri kullanılarak müdahale edildiğini dile getirerek “Bazı belediyelerimizdeki operasyon, 1 Nisan 2019 günü başlatılıyor. 1 Nisan’dan beri 18 günde de artarak devam etti” dedi. Arslan şunları kaydetti:

TEHDİTLE İSTİFA

“Örneğin Küçükçekmece’de DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası örgütlü. O belediyede üç dönemdir AK Parti belediyesi var. Sendikamızın bu örgütlü işçilerle ilgili herhangi bir çalışması ve çatışması da söz konusu değil... 1 Nisan’dan itibaren bizzat işyerlerine gelip tehdit edilerek arkadaşlarımızın istifa ettirildiklerine dair somut veriler var. Bizim itirazımız baskılarla istifaların yaptırılmasıdır. 27 belediyedeki toplu sözleşme yetkisini aldığımız 16 bin 100 üyemiz var. Bunlardan 4 bin 831 arkadaşımız istifa ettirilmiş durumda.Öz Taşıma-İş sendikamızın Ankara’da 250 üyesi istifa ettirildi. Öz Güven-Sen sendikamızın 566 üyesi değişik belediyelerde istifa ettirilmiş durumda. Şu anda 5 bin 647 rakamı Hak-İş’e bağlı sendikalarımızdan istifa ettirilen işçi sayısı.”

Küçükçekmece’de işçiler isyan etti

Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışan ve Hizmet-İş sendikasına üye bir grup işçi, yapılan sendika değiştirme baskılarını belediye önünde protesto etti. İşçiler adına açıklama yapan Öz İnşaat-İş Başkanı Zekeriya Koca şunları kaydetti: “Seçimde CHP’ye geçen Küçükçekmece Belediyesi’nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı, acımasızca devam etmektedir. Baskılar, belediye çalışanları bakımından artık tahammül edilemeyecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır. Üyelerimiz baskı, yıldırma ve tehditle istifaya ve kendilerinin işaret ettiği sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır.”