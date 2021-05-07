İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına Türkiye'den sert tepki!

AA 07 Mayıs 2021 Cuma 23:24 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 23:30

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle cemaate müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

İşgalci İsrail'in yaptığı bu pervasız saldırılara Türkiye'den tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.



İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.



Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021

İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür

TBMM Başkanı Şentop, "Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.https://t.co/ZTbWF8LVTj — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 7, 2021

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'da Filistinlilere ses bombaları ile yapılan müdahaleyi kınadı. Bakan Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız" ifadelerini kullandı.

Çelik: İsrail hükümetinin, Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Harem-i Şerif'in, tüm Müslümanların kutsal mabedi olduğunu belirten Çelik, "İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı.