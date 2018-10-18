İslamofobi’den oy devşiriyorlar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen “İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü” konulu uluslararası seminerde İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak açılış konuşmasını gerçekleştirdi ve şunları söyledi: İslam stratejik bir planlamayla son derece olumsuz imgelerle özdeş hale getirildi. Müslümanlarla ilgili “savaşçı”, “kadın düşmanı”, “iptidai”, “cinsel sapık” gibi algılar oluşturuldu. Müslümanlar, Avrupa değerlerine karşı bir tehdit olarak gösterilmektedirler. Batı medeniyetinin bu tehlike algısına karşı geliştirdiği ultranasyonalist ırkçı refleksler ise doğrudan aydınlanmadan bu yana Batı’nın üzerinde inkar ettiği bütün değerlere yönelik, demokrasi gibi, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere yönelik, ciddi bir tehdidi ifade etmektedir. Bugün de İslamofobi tıpkı antisemitizmin karşılaştığı gibi ırkçı tehditlerle kol kola yürümektedir. İslamofobi üzerinden de kendilerine oy devşirmektelerdir.