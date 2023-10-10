İsrail-Filistin çatışması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm aktörleri barış için sorumluluk almaya çağırıyoruz

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Düzensiz göçle mücadelede ülkemizin öncü konumu herkesin malumudur.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu bir seyir izliyor. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik.

Gelecek sene iki ülke arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılını idrak edeceğiz.

Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

(İsrail-Filistin çatışması) Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.

Nihai çözüm bağımsız Filistin devleti. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti hayata geçmelidir.

(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

(İsrail-Filistin çatışması) Nasıl arabuluculuk yaparız bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz bir an önce bu savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun.

Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

(İsrail-Filistin çatışmasının yayılması) Endişemiz çok büyük durumda. 1 haftada, 15 günde biteceği kanaatinde değilim. Onun için görüşmelerimizi yapıyoruz.

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ



Dün bir takım telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bugün Putin ve Guterres ile de görüşeceğim.

Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil geliştirerek devam edeceğiz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirten Nehammer, "Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasında bir dostluk antlaşmasının olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün gördüğüm çok önemli bir şey var, çok etkilendiğim bir şey var. O da Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli. Ekonomi bakanınız bugün beni çok etkiledi. Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı ve araştırmada gittiği ileri nokta konusunda beni çok şaşırttı bakanınız. Elektrikli arabalar artık üretilmektedir, gerçek yenilikçi, ileriye dönük bir teknoloji ve bu da bizi bağlıyor. Kanaatimce gerçekten büyük potansiyeller var."