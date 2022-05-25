İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3487
  • EURO
    17,4552
  • ALTIN
    975.81
  • BIST100
    2390.62
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
Politika

İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, 'BM parametreleri içerisinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz' dedi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor

Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır

(İsrail'le) Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir

İstanbul ve Türkiye, İsraillilerin en çok ziyaret ettiği şehir ve ülke

BM parametreleri içerisinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz

  • Bakan Çavuşoğlu
  • Batı Kudüs
  • İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.