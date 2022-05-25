İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor
Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır
(İsrail'le) Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir
İstanbul ve Türkiye, İsraillilerin en çok ziyaret ettiği şehir ve ülke
BM parametreleri içerisinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz