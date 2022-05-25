İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN KONUŞMALARINDA SATIR BAŞLARI:

Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor

Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır

(İsrail'le) Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir

İstanbul ve Türkiye, İsraillilerin en çok ziyaret ettiği şehir ve ülke

BM parametreleri içerisinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz