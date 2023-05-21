İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Cumhurbaşkanlığından tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

"BU PROVOKATİF VE HUKUKSUZ EYLEMİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının Harem-i Şerif'e düzenlediği baskın kabul edilemez. Bu provokatif ve hukuksuz eylemi şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, BASKINI LANETLEDİ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif'e yaptığı provokatif eylemi lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya, bu eylemleri bir an evvel sonlandırmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.