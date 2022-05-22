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Politika

CHP'nin İstanbul mitingine damga vuran an: İmamoğlu, Yavaş'ı es geçti

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitinge İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görmezden gelerek tokalaşmaması damga vurdu.

22 Mayıs 2022 Pazar 07:59 - Güncelleme:
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Maltepe Etkinlik Alanı'nda CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi" mitingi yapıldı.

Mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın arasında yaşananlar damga vurdu. Ekrem İmamoğlu, Mansır Yavaş görmezden gelerek tokalaşmadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı.

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