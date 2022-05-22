Maltepe Etkinlik Alanı'nda CHP'nin düzenlediği "Milletin Sesi" mitingi yapıldı.

Mitinge, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın arasında yaşananlar damga vurdu. Ekrem İmamoğlu, Mansır Yavaş görmezden gelerek tokalaşmadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'I ES GEÇTİ

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

YAVAŞ'IN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı.