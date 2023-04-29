Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TEKNOFEST 2023'te katıldıkları programın ardından Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider birlikte fotoğraf çektirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva toplu fotoğraf da çektirdi.