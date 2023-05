Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz İstanbul'u candan, yürekten seviyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlığına yürüdük ama bu yürüyüşü sizinle birlikte yaptık. Tekrar sizinle bu yollarda yürüyoruz.

ALANDA 1 MİLYON 700 BİN KATILIM VAR

Bugün İstanbul 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakamlar elime ulaştı. Alanda 1 milyon 700 bin katılım var. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Biz de doğumdan bu yana İstanbul'u aşkla sevdik.

İstanbul, burası ortasından deniz geçen şehirdik. Burası tarih boyunca insanlığın göz bebeği olarak kalan şehirdir. Burası camileriyle medeniyetimizin şahikası şehir. Burası kökenine, inancına hiçbir farklılığına bakmadan kucaklayıp, bağrına basan şehir.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim Atatürk Havalimanı bizim için eskiden seyahat ettiğimiz bir yer değildir. Bu CHP'nin ülkede dikili taşı, ağacı yok. Milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı sandıkta verecek. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu'na ülkemizi böldürtmeyeceğiz.

İSTANBUL 'EVET' DERSE BU İŞ BİTER

Bu kardeşinizi FETÖ'cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldi. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal Bakırköy Beleyesi'ne gidip kahve içti. Yalan bol bunda, 'haberim olsa beklerdim' dedi. Hayatı yalan. Ama bizim ona ihtiyacımız yoktu on binler buradaydı. Milli iradenin şahlanışı 15 Temmuz'da rahatsız olanlar buradan her geçtiklerinde yine rahatsız oluyorlar.

Neden mitingini burada yapmadı da Maltepe'de yaptı? Bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz? Ben size inanıyorum. Siz İstanbul'sunuz. İstanbul 'Evet' derse bu iş biter. İstanbul 'Birilerini emekli edeceğiz' derse, bu iş biter. Biz bugüne kadar milletimizle yol yürüdük.

Siz inanıyorum güveniyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir.

BU YOLU GÜMBÜR GÜMBÜR YÜRÜRÜZ

Avrupa'nın gazeteleri dergileri var ya şimdi onlar izliyor. Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? Öyle bir ses verin ki 14 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun.

Sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz. Bu seçim döneminde gittiğimiz her şehirde havalimanında miting meydanına kadar attığımız her adımda milletimizin sevgisine coşkusuna tanık olduk. Heyecan muhteşemdi. Hepsi kararı vermişti. Bu tablo bize başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 21 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

BUGÜN İSTANBUL MUHTEŞEM

Bugün İstanbul hepsinden bir başka güzel. Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı kendi evladını ona hizmetkar olanı çok iyi tanıdığı için biliyor. Bu kardeşinizi belediye başkanı yaptığınızda İstanbul'un hali neydi. Çöp, çamur çukur. İstanbul'u susuzluktan, çöp dağlarından kurtardık mı? Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Sizin geçmişiniz bozuk. Biz oraları spor tesisiyle donattık. Bunu milletimize siz anlatacaksınız.

Bugün bu muazzam iklimde sizlerle biraz olsun dertleşmek istiyorum. Bizim İBB başkanlığından beri yapamayacağız şeyi söylemiyoruz. Söylediğimiz her şeyi de yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her esere kara çaldılar. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa biz yine karşı çıkacağız diyorlar. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmetimiz yarışımızı da muhalefetle değil kendimize kendimize yapıyoruz.