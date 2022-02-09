İstanbul'da kritik zirve! ''Türk dünyası için dönüm noktası olacak''

AA 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 13:11

TDT 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Yıldırım'ın başkanlığında İstanbul'da başladı.

Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen 8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde devlet başkanlarının önemli tarihi kararlar aldığını, bunlardan birinin de Aksakallar Konseyi ile ilgili olduğunu söyledi. Bu kararla beraber Aksakallar Konseyinin yönetmeliğinin yenilendiğini ve yapısının güçlendirildiğini belirten Yıldırım, bu konuda ciddi gayret ve emeği olan TDT Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.



"Ümit ediyorum Aksakallar Konseyi, yeni yapısıyla önümüzde ciddi projelerde daha fazla katkı sağlayacak, yön gösterici rol oynayacak." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, günden güne büyüyor, güçleniyor. Üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor. Gerek bölgede gerek dünyada daha önemli bir organizasyon haline geliyor. Tabiatıyla bu gelişme içerisinde Aksakallar Konseyinin de sorumluluğu artmaktadır. Biz, Aksakallar olarak alacağımız kararlarda, yapacağımız tavsiyelerle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla teşkilatımızın yükselişine, çalışmalarına önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Aksakallar Konseyinin derin tecrübeye sahip insanlardan oluştuğunu, bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Zaten devlet ve hükümet başkanlarının İstanbul Zirvesi'nde aldıkları kararın arkasında da bu hakikat mevcuttur. Aksakallar Konseyinin tecrübesinin, teşkilatın yürütmekte olduğu projelere katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu itibarla bizler Aksakallar olarak önümüzdeki süreçte sekreterlikle uyumlu bir çalışma içinde dışişleri bakanlarımızın da katkılarıyla devlet başkanlarının belirledikleri istikamet doğrultusunda Türk dünyası, Türk devletleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal kültürel alanlara katkı sağlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Bugünkü toplantının bu amaca yönelik bir başlangıç olduğunu anlatan Yıldırım, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

"Aksakallar Konseyi olarak burada gün boyunca neler yapabileceğimizi etraflı bir şekilde ele alacağız. 8. İstanbul Zirvesi'nde 2040 vizyonu kabul edildi. 2040 vizyonunun içinde 5 yıllık iş planı ve stratejik plan var. Tabiatıyla 5 yıllık bu plan içinde yer alan eylemlerin bir eş güdüm içinde tek tek ele alınması, bu konuda çeşitli etkinlikler yapılması, raporlar hazırlanması ve üye ülkeler arasındaki entegrasyonun, uyumun gerek ticaret, ekonomik konular gerek ulaşım, iletişim, altyapı konuları, gerekse kültürle ve diğer konularda geliştirilmesi temel amacımız içinde yer alacaktır."

- "TÜRK DÜNYASI TEK BİR VARLIK VE BİRLEŞİK BİR TÜRK DÜNYASI OLARAK GÖRÜLÜYOR"

TDT Genel Sekreteri Amreyev ise İstanbul Zirvesi çerçevesinde 11 Kasım 2021'de kabul edilen yeni Aksakallar Konseyi Yönetmeliği ile Aksakallar Konseyi Başkanlığına atanan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

Türk Devletleri Teşkilatının 8. Zirvesi'nin, Türk Cumhuriyetlerinin tüm liderlerinin katılımıyla 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Amreyev, bu zirvenin üye devletlerin daha yakın bir iş birliği ve daha derin bir entegrasyon için yeni bir döneme girdiği önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kardeş Türkmenistan'ın teşkilata gözlemci olarak katılmasıyla tarihte ilk defa, tüm bağımsız Türk devletlerinin tek çatı altında birleştiğini vurgulayarak Amreyev, şöyle konuştu:

"Artık Türk dünyası tek bir varlık ve birleşik bir Türk dünyası olarak görülüyor. Devlet başkanlarının kararı üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan topraklarının kurtuluşunu sağlayan ve Türk birliğine katkıda bulunan tarihi zaferden dolayı 'Türk Dünyası Ali Nişanı' ile ödüllendirilmiştir. Zirvenin en önemli sonucu 'Türk Konseyi' adının 'Türk Devletleri Teşkilatı' olarak değiştirilmesi olmuştur. Bu karar Teşkilatımızın gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına ve uluslararası toplumdaki rolünün güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Zirve sırasında Cumhurbaşkanları, Teşkilatın kapsamlı kalkınma ve Türk Dünyası ile daha derin entegrasyonun sağlanması için uzun vadeli hedeflerini belirleyen 'Türk Dünyası Vizyonu-2040' belgesini de kabul ettiler. Bu belge, öncelikle teşkilat çatısı altında daha dinamik bir iş birliğini ve siyasi uyumu geliştirmeyi amaçlamaktadır."

Amreyev, 8. Zirve çerçevesinde, Dışişleri Bakanları Konseyinin, teşkilatın faaliyetlerindeki rollerini güçlendirmek için güncellenmiş Aksakallar Konseyi Yönetmeliğini onayladığına dikkati çekerek "Yeni yapısı ve başkanının aktif rolü ile Aksakallar Konseyi, üye devletler arasında daha yakın iş birliği ve entegrasyon süreçlerinde daha aktif ve yol gösterici bir rol oynayacaktır. Konseyin her bir Aksakal'ı farklı alanlarda çok derin bilgiye sahiptir ve uzun yıllar devlet ve kamu görevlerinde hizmet vermiştir. Bu nedenle bu büyük potansiyeli hedeflerimizi ve Teşkilat tarafından yürütülen iş birliği projelerini ilerletmek için kullanmalıyız. Bu nedenle, Türk Dünyası liderlerinin kararları doğrultusunda Türk dünyasını daha da geliştirmek ve birbirine yaklaştırmak amacıyla önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız." değerlendirmesini yaptı.

Geçen hafta Kıdemli Memurlar Komitesi'nin toplantısını gerçekleştirdiklerini, diğerleri ile birlikte "2022-2026 için Türk Devletleri Teşkilatı Stratejisi" üzerinde çalıştıklarına işaret eden Amreyev, 12 Kasım 2021'de devlet başkanları tarafından İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen "Türk Dünyası Vizyonu – 2040"ın uygulanması için bu belgeyi hazırladıklarını söyledi.

- ÇOK TARAFLI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Türk Yatırım Fonunu da kuracaklarını aktaran Amreyev, "Bir milyar dolar değerindeki fon, 500 milyon dolar tutarında üye devletlerin hisselerinden ve 500 milyon dolar tutarında dış kaynaklardan oluşturulacak. Bu fon, iş topluluklarımızın etkin iş birliği kurmaları ve KOBİ'lerimizi güçlendirmeleri için kesinlikle önemli fırsatlar yaratacaktır. Bir diğer önemli araç ise hizmetleri ve yatırımları kapsayan çok taraflı bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Bunun TDT ülkeleri için hizmet akışını kolaylaştıracak ve bölgemize daha fazla yatırımı teşvik edecek sınır ötesi engelleri ortadan kaldırması için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (Orta Koridor) da giderek Avrupa ve Asya arasındaki en güvenli ve en kısa ticaret yolu haline geldiğini belirten Amreyev, pandemi sonrası dünyada Orta Koridor'un etkinliğini ve rekabet gücünü daha da artırmak için TDT'nin, ulaşım operasyonlarını kolaylaştırmaya, idari engelleri ortadan kaldırmaya ve koridordaki lojistik maliyetleri düşürmeye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Bir sonraki zirvenin 11 Kasım 2022'de Özbekistan'da olacağını dile getiren Amreyev, sekreterliğin bu önemli etkinlik için hazırlık sürecini başlattığını, bu yıl Azerbaycan'da Gayri Resmi Zirve, Macaristan'da V4 ile TDT Devlet Başkanları Zirvesi düzenleyeceklerini kaydetti.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.