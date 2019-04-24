İstanbul’daki 41 bin seçmen araştırılacak

YSK, AK Parti ve MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal başvurusunu görüşmesine dün de devam ederek arar karar verdi. Kararda, YSK, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı. AK Parti’nin talebi doğrultusunda araştırılması kararlaştırılan 41 bin 132 seçmen arasında, 2 bin 308 kısıtlı, bin 229 ölü seçmen bulunuyor. Bu sayının içinde yer alan 10 bin 290 seçmenin, hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığı iddia ediliyor.

YSK: KHK’LILAR OY KULLANABİLİR

İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kulllandığı, İstanbul’daki yerleşim yeri adresi cezaevi olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiaları araştırılacak. AK Parti, kısıtlı seçmenlerin karşısına şerh düşülmediğini savunmuştu. YSK, bu iddiaları tek tek araştıracak. YSK, AK Parti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmedi. YSK, AK Parti’nin KHK ile görevlerinden ihraç edilen isimlerin seçimde oy kullanamayacağına dair itirazını reddetti. YSK, KHK’lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

Beş başlıkta itiraz edildi

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AK Parti’nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, beş başlıkta, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek dilekçe de sunmuştu. AK Partinin ardından MHP de YSK’ya başvurarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalini istemişti.