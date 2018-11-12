İstanbul'u kana bulayacaklardı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta, yüklü miktarda bombayı ele geçirmiş ve 16 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken bomba ile yakalanan eski HDP/BDP Diyarbakır Bağlar İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Üstel’in sorgusu ve istihbarat çalışmaları sonrasında, saldırı planı deşifre edildi. Üstel’in polise verdiği ilk ifadesine göre, bomba malzemelerini Amerikalıların Suriye’de, terör örgütü YPG’ye verdiğini söyledi.

YPG’li teröristler bombayı hazırlayarak kurye vasıtasıyla Mardin’in Kızıltepe’ye gönderdi. PKK’dan Kızıltepe’de gömülü bombanın koordinatlarını alan Ali Rıza Üstel, bombayı İstanbul’a götürmek için yola çıktı. Eğer Üstel, Malatya’da polis tarafından yakalanmasaydı bombayı İstanbul’da boş bir araziye gömecekti. Ardından PKK’ya koordinatları bildireceği, örgütün de bombacıya koordinatları verip, bombayı kalabalık bir yerde patlatacakları iddia edildi.

İKİ İLE BOMBA GÖMMÜŞ

Öte yandan, Ali Rıza Üstel sorgulanırken daha önce yine aynı yöntemle, Suriye’den YPG’li teröristlerin getirip Kızıltepe’ye gömdüğü bombaları aldığını, Çankırı ve Antalya’ya götürüp boş bir araziye gömdüğünü ve koordinatlarını PKK’ya verdiğini söyledi. İfade doğrultusunda iki ilde arama yapan polis 63 paket halinde toplam 67 kilo 349 gram patlayıcı, fünye ve düzenekler ele geçirdi. Malatya’da araçta ele geçirilen Antalya ve Çankırı’da gömülü olarak ele geçirilen PETN patlayıcı maddesinin C4 plastik patlayıcıdan 10 kat daha faza etkisi olduğu öğrenildi.