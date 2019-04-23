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'İstanbul'u kardeşliğin şehri yaptık'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8. dönem ilk meclis toplantısı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla dün gerçekleştirildi.

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Toplantıda konuşan AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul halkının kendilerine denetim mekanizması görevi verdiğini belirterek, şunları kaydetti: AK Parti grubu olarak bu şehrin tarihine, kültürüne, insanına iyilikte motor, kötülükte ise fren olacağız. Sayın başkanın çok incitici bir dil kullandı. İstanbul’un kaosa terk edildiğini, insanların mutsuz olduğunu ifade etti. Oysa 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın buraya gelişinde itibaren İstanbul’un hangi süreçlerden geçtiğini tarih, sokak, ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna şahitlik eder. 25 yılımızdan utanan değiliz, 25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hareketiz. İstanbul bizimle tanıştıktan sonra özgürlüklerin, kardeşliğin, emeğin, bir arada yaşamanın, hukukun ve adaletin şehri olmuştur. Bu şehirde çalışan, emek verenlerin hukukunu, huzurunu öncelemeyi sürdüreceğiz.”

1. BAŞKANVEKİLİ GÜMÜŞDAĞ OLDU 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında 1. Başkanvekilliği görevine AK Partili Göksel Gümüşdağ seçildi. Gümüşdağ 180 oy alırken, CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.  

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